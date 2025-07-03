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17:34, 3 июля 2025Экономика

Банк России повысил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 4 июля составил 78,78 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Банк России повысил курс доллара, евро и юаня 4 июля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Так, стоимость американской валюты выросла до 78,7831 рубля. Евро подорожал до 93,1277. Что касается юаня, то его курс установлен на отметке 10,9852 рубля.

На 3 июля доллар стоил 78,6540, евро — 92,6774, а юань — 10,9465 рубля.

По мнению аналитика Дарьи Тарасенко, ослаблению курса российской валюты будет способствовать снижение экспортных цен. Как следствие, в течение полугода доллар может подорожать до 100 рублей.

При этом есть точка зрения, что снижение котировок рубля может оказаться полезным для экономики. При этом, если он останется таким же крепким, как в настоящее время, дефицит федерального бюджета может увеличиться до пяти триллионов рублей.

Что касается рисков обвала российской валюты, то такого развития событий эксперты ждут лишь в том случае, если США введут 500-процентные пошлины для стран, покупающих российские энергоресурсы.

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