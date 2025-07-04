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13:18, 4 июля 2025Экономика

Бренд жаловавшейся на Парад Победы дизайнера задолжал десятки миллионов рублей налоговой

Mash: Долги бренда Monochrome перед налоговой достигли почти 60 миллионов рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Совокупная задолженность бренда одежды Monochrome, соосновательницей которого является предпринимательница Алиса Боха, задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

К настоящему время совокупная задолженность бренда перед ФНС достигла отметки почти в 60 миллионов рублей. По итогам прошлого года выручка Monochrome составила 1,9 миллиарда рублей, а чистая прибыль — примерно 400 миллионов. Несмотря на возможность погасить задолженность, обязательства компании перед налоговой все равно остались непокрыты, отмечается в материале.

Соосновательница бренда в разгар празднования Дня Победы в Москве жаловалась на невозможность принять посетителей в утренние часы из-за перекрытия центральных улиц. Ее магазин одежды располагается в Столешниковом переулке. Боха, в частности, сетовала, что в праздничные дни «всем плевать на чужой бизнес», несмотря на то что предприниматели вынуждены нести убытки.

Подобные заявления вызвали скандал и недовольство пользователей. Выправить кризисную ситуацию не удалось даже при помощи «патриотических» новинок магазина. Вскоре после инцидента в продажу поступили футболки с триколором стоимостью 14 тысяч рублей. Однако репутация бренда все равно осталась подпорченной, утверждает Mash.

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