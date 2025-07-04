Бренд жаловавшейся на Парад Победы дизайнера задолжал десятки миллионов рублей налоговой

Mash: Долги бренда Monochrome перед налоговой достигли почти 60 миллионов рублей

Совокупная задолженность бренда одежды Monochrome, соосновательницей которого является предпринимательница Алиса Боха, задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

К настоящему время совокупная задолженность бренда перед ФНС достигла отметки почти в 60 миллионов рублей. По итогам прошлого года выручка Monochrome составила 1,9 миллиарда рублей, а чистая прибыль — примерно 400 миллионов. Несмотря на возможность погасить задолженность, обязательства компании перед налоговой все равно остались непокрыты, отмечается в материале.

Соосновательница бренда в разгар празднования Дня Победы в Москве жаловалась на невозможность принять посетителей в утренние часы из-за перекрытия центральных улиц. Ее магазин одежды располагается в Столешниковом переулке. Боха, в частности, сетовала, что в праздничные дни «всем плевать на чужой бизнес», несмотря на то что предприниматели вынуждены нести убытки.

Подобные заявления вызвали скандал и недовольство пользователей. Выправить кризисную ситуацию не удалось даже при помощи «патриотических» новинок магазина. Вскоре после инцидента в продажу поступили футболки с триколором стоимостью 14 тысяч рублей. Однако репутация бренда все равно осталась подпорченной, утверждает Mash.