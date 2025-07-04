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09:31, 4 июля 2025Путешествия

Самолет с россиянами попал в шторм на Мальдивах и аварийно сел посреди океана

Shot: Легкомоторный самолет с россиянами попал в шторм на Мальдивах 28 июня
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: imrankadir / Shutterstock / Fotodom

Легкомоторный самолет с российскими туристами попал в шторм на Мальдивах и аварийно сел посреди океана дважды. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел 28 июня. Соотечественники летели с одного острова на другой в плохую погоду. Спустя время, проведенное в небе, борт начал терять высоту. Пилотам удалось посадить его на воду, где он находился более часа.

Затем самолет вновь поднялся в воздух, однако в этот раз его стало заносить влево ветром. Пилотам пришлось еще раз приземлиться в океане, вблизи вилл и берега. Оттуда борт дотащили до суши буксиром.

Ранее пассажирский самолет экстренно сел в Европе из-за аварийного кода. 28 июня самолет Boeing 737-800 с 189 пассажирами на борту выполнял рейс X34429 немецкой авиакомпании TUI fly.

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