Губернатор Приморья застрял в самолете в Москве

Пассажиры не могут выйти из самолета в Москве, среди них губернатор Приморья

Пассажиры рейса из Владивостока в Москву два часа не могут выйти из самолета, среди них губернатор Приморья Олег Кожемяко. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» в субботу, 5 июля.

По словам пассажиров рейса «Аэрофлота» SU1705, он должен был прилететь в столицу в 14:00, но сначала некоторое время кружил над аэропортом. Самолет приземлился, однако пассажиров до сих пор не могут выгрузить в здание аэропорта.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко рассказал о работе столичных аэропортов после заявления мэра города Сергея Собянина об уничтожении украинских беспилотников. По его данным, из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании.