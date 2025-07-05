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16:58, 5 июля 2025Путешествия

Губернатор Приморья застрял в самолете в Москве

Пассажиры не могут выйти из самолета в Москве, среди них губернатор Приморья
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Пассажиры рейса из Владивостока в Москву два часа не могут выйти из самолета, среди них губернатор Приморья Олег Кожемяко. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» в субботу, 5 июля.

По словам пассажиров рейса «Аэрофлота» SU1705, он должен был прилететь в столицу в 14:00, но сначала некоторое время кружил над аэропортом. Самолет приземлился, однако пассажиров до сих пор не могут выгрузить в здание аэропорта.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко рассказал о работе столичных аэропортов после заявления мэра города Сергея Собянина об уничтожении украинских беспилотников. По его данным, из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании.

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