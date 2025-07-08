Раскрыты причины авиаколлапса в Шереметьево

Baza: Коллапс в Шереметьево связан с нехваткой трапов и буксировочных бригад

Нехватка трапов и буксировочных бригад стали причинами недавнего коллапса в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на сотрудников нескольких авиакомпаний.

Уточняется, что во время авиаколлапса, длившегося с 5 по 7 июля, воздушная гавань столкнулась с большой нехваткой трапов и обслуживающего персонала. Задействованной спецтехники и людей просто не хватило, уверяют собеседники.

Период пандемии и специальной военной операции значительно сократил авиаперелеты, поэтому снизились и затраты на обслуживание неиспользуемой техники. Аэропорт вывел из эксплуатации некоторое количество трапов, но вернуть их обратно оказалось не так просто, отмечают источники. В итоге в ожидании трапов приходилось ждать по несколько часов.

Помимо этого, трудности появились в связи с нехваткой стоянок. Как пишет издание, самолеты маневрировали на рулежных дорожках, ожидая освобождения места, а после дожидались самой подачи трапов. Часть рейсов приходилось отправлять в соседние терминалы. При этом проблемы возникли также из-за того, что сначала отправлялись задержанные рейсы, а те, которые должны были отправиться по расписанию, также приходилось задерживать.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Шереметьево были отменены 174 рейса на прилет и вылет по состоянию на 5 июля 21:00 по московскому времени. 47 рейсов задержаны на период более двух часов. По информации Росавиации, с 5 по 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов.