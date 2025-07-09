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16:42, 9 июля 2025Россия

Стало известно о «месиве» на границе с атакуемой ВСУ Курской области

В России сообщили о продолжении попыток ВСУ пробиться в Курскую область
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставили попыток пробиться в Курскую область. Об этом сообщил «Северный канал» в Telegram.

Боестолкновения в районе приграничного населенного пункта Теткино автор канала описал как «месиво». При этом, несмотря на активность противоборствующих сторон, обстановка в приграничье остается практически неизменной, указал он.

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В то же время, ситуацию в окрестностях курского села Кондратовки обстоит хуже, подчеркивает канал. По его данным, там противнику удалось нарушить снабжение и логистику. «Ситуация как минимум неприятная», — констатирует автор публикации.

После изгнания из Курской области весной 2025 года ВСУ не оставляют попыток восстановить свое присутствие в регионе. Приверженность этому плану в июле продемонстрировал украинский главком Александр Сырский. В Кремле к таким заявлениям украинского военного руководства отнеслись спокойно.

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