В российском зоопарке показали выглядывающего из сумки матери крохотного кенгуренка

В Калининградском зоопарке показали крохотного кенгуренка

В российском зоопарке показали крохотного кенгуренка, который выглядывал из сумки матери. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Amber Mash.

На размещенных кадрах видно, как вертится голова маленького детеныша. Тем временем мать-кенгуру тщательно облизывает туловище. В публикации уточнили, что кенгуренок, который живет в Калининградском зоопарке, вылезет из сумки только через 6-8 месяцев.

Известно, что беременность кенгуру длится до 40 дней, а детеныш рождается весом около грамма.

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