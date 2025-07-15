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20:55, 15 июля 2025Моя страна

В российском зоопарке показали выглядывающего из сумки матери крохотного кенгуренка

В Калининградском зоопарке показали крохотного кенгуренка
Екатерина Ештокина

В российском зоопарке показали крохотного кенгуренка, который выглядывал из сумки матери. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Amber Mash.

На размещенных кадрах видно, как вертится голова маленького детеныша. Тем временем мать-кенгуру тщательно облизывает туловище. В публикации уточнили, что кенгуренок, который живет в Калининградском зоопарке, вылезет из сумки только через 6-8 месяцев.

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