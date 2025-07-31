Любовница родственника лидера преступного мира Шакро Молодого заявила на него в полицию

Родственника вора в законе Шакро Молодого обвинили в угрозах любовнице

Полиция начала проверку в отношении Бадри Озманова — родственника лидера преступного мира России Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, причиной проверки стало заявление девушки, состоявшей с Озмановым в любовных отношениях. По ее словам, мужчина морально и физически издевался над ней и угрожал из-за ее желания порвать с ним.

После обращения в полицию и прокуратуру знакомый родственника Шакро Молодого предложил ей решить вопрос за крупную сумму денег, но после отказа ей снова посыпались угрозы.

Издание отмечает, что у Бадри Озманова есть жена и трое детей.

Ранее в Москве суд продлил до 1 января арест племяннику Шакро Молодого Виталику Калашову за покушение.