Хакеры анонсировали слив персональных данных клиентов «Аэрофлота»

Хакеры «Киберпартизаны BY» заявили, что опубликуют данные клиентов «Аэрофлота»

Хакеры из группировки «Киберпартизаны BY» заявили, что планируют опубликовать персональные данные клиентов компании «Аэрофлот» после кибератаки. Слив личной информации они анонсировали в своем Telegram-канале.

«Ждите сливов из "Аэрофлота" в ближайшее время», — написали киберпреступники.

К публикации они приложили данные о резервировании билетов, которые, как они утверждают, принадлежат генеральному директору «Аэрофлота» Сергею Александровскому. На скриншотах были представлены номера и названия рейсов, аэропорты отправления и назначения, дата рождения и паспортные данные.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что информация об утечке данных «Аэрофлота» не подтвердилась. Об этом ведомство сообщило 31 июля.

Утром 28 июля работа «Аэрофлота» оказалась парализована. Компания отменила десятки парных рейсов и попросила пассажиров, купивших билеты, не приезжать в аэропорты. Хакеры из группировок Silent Crow и «Киберпартизаны Белоруссии» заявили, что они причастны к произошедшему. По их утверждению, в их распоряжении оказались терабайты персональных данных. Кроме того, по заверению хакеров, они полностью скомпрометировали все критические корпоративные системы и уничтожили их. Работа авиакомпании была полностью восстановлена 29 июля.