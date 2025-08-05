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11:49, 5 августа 2025Бывший СССР

Пушилин оценил сроки полной зачистки Часова Яра

Глава ДНР Пушилин: Зачистка Часова Яра от ВСУ займет несколько недель
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Полная зачистка Часова Яра от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) займет несколько недель. Сроки окончательной зачистки города оценил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Потребуется какое-то время на дозачистку самого города, но тем не менее это уже вопрос каких-то дней, может быть, недель», — заявил руководитель региона.

Он добавил, что после зачистки от украинских войск в городе начнутся мероприятия по разминированию территории, а после в Часов Яр будут направлены гражданские специалисты для оценки перспектив восстановления населенного пункта.

Ранее стало известно, что российские войска нарушили логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске в ДНР. При этом глава региона Денис Пушилин отметил, что пока преждевременно говорить о закрытии кольца вокруг города.

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