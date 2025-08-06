Спецназ ФСБ высадился к особняку российского чиновника. В его доме нашли мешки с долларами, оружие и драгоценности

ФСБ опубликовала кадры обыска в особняке экс-госсекретаря Дагестана Магомедова

В деле бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова пришлось задействовать спецназ — ФСБ показала кадры, как сотрудники спецслужб на вертолете высадились на предприятия «Дагнефтепродукт» и «Дагнотех», проходящие по делу, а также посетили особняк бывшего чиновника.

Правоохранители провели обыски по месту работы Магомедова и его месту жительства. В рамках этих работ были найдены автоматы, деньги, драгоценности и коллекция часов.

У Магомедова нашли мешки с пачками денег

Всего проведено около 70 обысков. В ходе этих работ дома у экс-чиновника нашли мешки с пачками долларов и рублей. Для пересчета купюр сотрудники ФСБ использовали счетчик банкнот.

Также удалось вскрыл сейф с различными драгоценностями и аксессуарами.

В чем обвиняют бывшего госсекретаря Дагестана? Магомедова обвиняют в хищении у государства нефтеперерабатывающего комплекса республики стоимостью 100 миллиардов рублей. Речь идет о предприятиях «Дагнефтепродукт» и «Дагнотех», которые усилиями правоохранительных органов возвращены в госсобственность.



В отношении экс-чиновника и его сообщников возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Причастность Магомедова к хищению у государства «Дагнефтепродукта» установили

Магомед-Султана Магомедова, который также является основателем футбольного клуба «Анжи», задержали 25 июня. 1 июля он был освобожден от должности госсекретаря республики, которую занимал с ноября 2021 года.

В конце июня суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства нефтеперерабатывающего комплекса «Дагнефтепродукт» и завода «Дагнотех». Там отметили, что недвижимость была получена после нарушения требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции.

В результате его причастность к хищению у государства «Дагнефтепродукта» была установлена. Похищенный нефтеперевалочный комплекс «Дагнефтепродукт» и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО «Дагнотех», общей стоимостью более 100 миллиардов рублей возвращены государству.

Его и имущество других фигурантов на общую сумму три миллиарда рублей арестовали.