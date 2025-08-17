В США заявили о готовности России «пойти на уступки по пяти регионам Украины». О каких территориях может идти речь?

Уиткофф заявил, что Россия готова пойти на уступки по пяти регионам Украины

Москва «пошла на уступки насчет пяти регионов Украины». Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Он не стал раскрывать данные, о каких именно регионах идет речь. По словам спецпосланника президента США, уступки, на которые согласилась Россия, якобы заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».

«Политика страны» предполагает, что речь идет о Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. Россия якобы может вывести из этих регионов свои войска. «А также не претендовать на всю территорию Херсонской и Запорожской областей», — сказано в сообщении.

В то же время Уиткофф в эфире телеканала СNN дал понять, что Украина может потерять новые территории. Российские власти пока никак не прокомментировали данное сообщение.

Спецпосланик президента США Стив Уиткофф. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В США заявили о достижении важных договоренностей с Россией по Украине

Уиткофф отметил, что на состоявшихся на Аляске переговорах Россия и США достигли общего решения по гарантиям безопасности для Украины.

Он назвал договоренность о коллективной защите Украины большим прорывом, сравнив ее с пятой статьей НАТО. При этом спецпосланник президента США добавил, что Россия согласна законодательно прописать тот факт, что не станет «нападать» на европейские страны. Также американская сторона учитывает то, что Россия против включения украинцев в состав НАТО, так как «это красная линия». Все это должно устроить украинские власти, подчеркивает спецпосланник президента США.

«Мы договорились о надежных гарантиях безопасности», — заключил Уиткофф.

Также он раскрыл главную тему переговоров президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского. Уиткофф заявил, что в ближайший понедельник политики будут решать вопрос касательно обмена территориями. Тогда же спецпосланник США понадеялся, что Вашингтон добьется некоторой ясности в этой теме и что все это завершится мирной сделкой.

Кадр: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Зеленский отверг идею отдать России часть Донбасса

Во время недавнего звонка Дональда Трампа Владимиру Зеленскому состоялся довольно напряженный разговор о тезисах, поднятых лидерами России и США на встрече на Аляске. Тогда же газета The New York Times писала, что глава Белого дома в телефонном разговоре предложил уступить России территории в Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения. Зеленский же отверг идею.

На данный момент, как пишет Financial Times со ссылкой на источники, скорее всего, Зеленский не согласится оставить России часть Донбасса. При этом отмечается, что он готов к решению вопросов по территориям на встрече с Дональдом Трампом. Помимо этого, лидер Украины согласен упомянуть эти моменты на трехсторонней встрече с президентами США и России.

Зеленский, несмотря на происходящее после саммита на Аляски, заявил о необходимости достичь реального мира на Украине, который не превратится в паузу. Он также отметил важность того, чтобы как можно скорее были освобождены военнопленные и гражданские. В то же время Зеленский в разговоре с американским лидером добавил, что если Москва продолжит уклоняться от честного окончания противостояния или откажется от трехсторонней встречи с участием Киева, то альтернативой должны стать новые санкции.

Дорога на Красноармейском направлении СВО. . Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Заявление по решению конфликта на Украине сделал и госсекретарь США

По словам госсекретаря США Марко Робио, на Аляске никто изначально и не планировал заключать соглашение по урегулировании кризиса на Украине без представителей Киева. При этом важные договоренности, которые США и Россия смогли достичь на этом саммите, позволяют двигаться к скорейшему миру.

В эфире NBS News он также прокомментировал позицию Вашингтона по достижению мира на Украине. Он сообщил, что положить конец всему этому поможет «полноценное мирное соглашение», а не временное прекращение огня.

Также госсекретарь США сообщил, что вопрос достижения режима прекращения огня на Украине остается главным на повестке дня. На предстоящей встрече Трампа и Зеленского будут подняты гарантии безопасности для Киева.

США не поддерживают идею передачи всей территории Донбасса под контроль России. При этом важно понимать, что для решения вопроса надо, чтобы каждая сторона что-то взяла свое, а что-то отдала, пояснил госсекретарь США. Тем не менее, именно Украина должна принимать или отклонять требования России, Европа же может помочь своему союзнику быть «гибким».

Если в вопросах мира отсутствует прогресс, то Вашингтон готов оставить в силе санкции, введенные против Москвы, добавил он.