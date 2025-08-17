В США заявили о готовности России «пойти на уступки по пяти регионам Украины»

Уиткофф: Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины

Москва пошла на уступки насчет пяти регионов Украины. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала СNN.

Он не стал раскрывать данные, о каких именно регионах идет речь. По словам спецпосланника президента США, уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком».

При этом спецпосланник президента США добавил, что Россия согласна законодательно прописать тот факт, что не станет «нападать» на европейские страны. «Мы договорились о надежных гарантиях безопасности», — сообщил Уиткофф.

В то же время он дал понять, что Украина может потерять новые территории.