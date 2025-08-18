Бывший СССР
На Украине призвали постоянно готовиться к конфликту с Россией

Сырский: Украина должна постоянно готовиться к войне, к ее продолжению
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Украина должна постоянно готовиться к конфликту с Россией. Об этом заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в интервью РБК-Украина.

«(...) несмотря на все будущие гарантии, на переговорный процесс, мы должны постоянно готовиться к войне, к ее продолжению», — призвал он.

Сырский отметил, что Украине необходимо заботиться о повышении боеспособности войск. Главком подчеркнул, что Киев должен сделать выводы из украинского конфликта и модернизировать армию, сделав ее высокотехнологичной.

Ранее Сырский раскрыл две причины прорыва российских войск под Красноармейском. По его словам, это произошло из-за особенностей местности и отсутствия сплошной линии фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке.

