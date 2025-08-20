Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:33, 20 августа 2025Силовые структуры

Родственницу бывшего курского губернатора вызвали к следователю

СК вызвал родственницу экс-губернатора Курской области Старовойта из-за ₽130 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области

В Следственный комитет России вызвана из-за подозрений нецелевом расходовании бюджетных средств родственница бывшего губернатора Курской области Романа СтаровойтаАнна Коновалова, возглавляющая региональное министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении чиновницы, которая приходится Старовойту троюродной племянницей.

Контрольно-счетная палата в ходе проверки установила, что область выделила 130 миллионов рублей на строительство загородных домов в местном туристическом комплексе «Патриот» и населенном пункте Поныри. Глэмпинг должны были открыть в 2024 году, однако этого не произошло.

Министерство не привлекло подрядчиков к ответственности за срыв проекта и не вернуло выделенные средства.

Анна Коновалова заявила, что она и ведомство работают в штатном режиме, отказавшись отвечать на другие вопросы.

7 июля стало известно, что Романа Старовойта сняли с должности министра транспорта России, которую он занял после губернаторства. В тот же день его нашли без признаков жизни в подмосковном Одинцово.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Истребители F-16 ВСУ атаковали Курскую область. Что об этом известно?

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    Раскрыт состав воюющих на стороне ВСУ наемников

    Назван размер выплат поступающим в МВД выпускникам юрфаков в российском регионе

    В России рассказали о самодельных бомбах для квадрокоптеров

    Нижний Новгород украсят муралами

    ЦБ опустил курсы доллара и евро

    Российский хоккеист рассказал о криминале в Северной Америке

    В России призвали воспринимать войска стран Запада на Украине как оккупантов

    Россиянка сломала ногу при спуске с самой опасной горы СССР. Восемь дней она в снежном плену без еды и воды. Успеют ли ее спасти?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости