Родственницу бывшего курского губернатора вызвали к следователю

СК вызвал родственницу экс-губернатора Курской области Старовойта из-за ₽130 млн

В Следственный комитет России вызвана из-за подозрений нецелевом расходовании бюджетных средств родственница бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта — Анна Коновалова, возглавляющая региональное министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении чиновницы, которая приходится Старовойту троюродной племянницей.

Контрольно-счетная палата в ходе проверки установила, что область выделила 130 миллионов рублей на строительство загородных домов в местном туристическом комплексе «Патриот» и населенном пункте Поныри. Глэмпинг должны были открыть в 2024 году, однако этого не произошло.

Министерство не привлекло подрядчиков к ответственности за срыв проекта и не вернуло выделенные средства.

Анна Коновалова заявила, что она и ведомство работают в штатном режиме, отказавшись отвечать на другие вопросы.

7 июля стало известно, что Романа Старовойта сняли с должности министра транспорта России, которую он занял после губернаторства. В тот же день его нашли без признаков жизни в подмосковном Одинцово.