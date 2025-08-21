Россия
17:25, 21 августа 2025

В России узнали о письме главкома ВСУ в Минздрав с просьбой спасти отца

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Телеведущая ТВЦ Анна Прохорова узнала, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский написал письмо главе Минздрава России Михаилу Мурашко с личной просьбой спасти отца. Другие подробности журналистка привела в Telegram-канале.

Как утверждает Прохорова, Сырский давно не общался с родителями, живущими в России. Все изменилось, когда тяжело заболел отец главкома ВСУ Станислав Прокофьевич.

«Старик оказался в реанимации, тяжелый, с плохими прогнозами. И Сырский наступил на горло собственной песне. Как мне рассказали, он написал — от руки — очень личное письмо главе нашего Минздрава Мурашко», — поделилась Прохорова.

Послание Сырского было передано через закрытые дипломатические каналы, утверждает ведущая ТВЦ. К лечению отца главкома ВСУ подключили лучших московских нейрохирургов и вирусологов, пишет она.

Сырский оплатил все услуги для близкого родственника. В скором времени его отца отправят долечиваться домой во Владимир.

20 августа стало известно, что российские врачи спасли отца главкома ВСУ.

Стоимость лечения обошлась Сырскому примерно в 2,5 миллиона рублей.

