Танкисты оценили эволюцию защищенности Т-90М

Танкист Ваганов: Т-90М получили усовершенствованные блоки динамической защиты

Российские танки Т-90М в ходе модернизации получили более совершенные дополнительные блоки динамической защиты и новые «мангалы». Эволюцию машины оценил командир танкового взвода группировки войск «Центр» лейтенант Артем Ваганов в беседе с «Известиями».

«Когда мы получали раньше Т-90, то динамической защитой в мягких мешках были оборудованы борта танка. Но они там проявили себя не очень хорошо, и их заменили на металлические. Мягкие блоки перенесли на башню, увеличив общую защиту машины», — сказал танкист.

Он напомнил, что башни первых Т-90М в ходе СВО оснащали несколькими слоями решеток-ножей и металлической сети, которые дополняла динамическая защита. Это обеспечивало прикрытие от противотанковых комплексов Javelin, которые атакуют верхнюю полусферу машины. Однако дроны-камикадзе могут обходить такие конструкции. Поэтому Т-90М начали оснащать увеличенным «мангалом», который прикрывает башню сверху и сбоку.

В мае концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что количество выпускаемых в России танков Т-90М «Прорыв» постоянно увеличивается. Модернизированный Т-90М оснащен современной системой управления огнем, динамической защитой «Реликт» и двигателем мощностью 1130 лошадиных сил.