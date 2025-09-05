Путешествия
17:18, 5 сентября 2025

Названо число жертв аварии с туристическим автобусом на Шри-Ланке

The Sun: Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Шри-Ланке возросло до 15
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Prasanna Pathmasiri / AP

Названо число жертв аварии с туристическим автобусом на Шри-Ланке — оно возросло до 15 человек, были ранены еще 16, включая детей. Об этом пишет газета The Sun.

Трагедия произошла вечером 4 сентября в горах недалеко от города Веллавайя. Уточнялось, что туристическая группа состояла из местных жителей, которые отправились в горы на чайные плантации.

ДТП случилось по причине того, что автобус врезался в другое транспортное средство на горной дороге, после чего его тормозная система вышла из строя. По словам одного из выживших, водитель успел предупредить пассажиров о приближающемся падении за несколько минут до происшествия. Он кричал так громко, как только мог, пояснил пострадавший. Через несколько секунд автобус ударился о барьерное ограждение с последующим взрывом, а затем упал в пропасть.

Ранее, в мае 2025 года, на Шри-Ланке автобус сорвался с обрыва, в результате 16 человек не выжили, еще около 20 человек пострадали. Это произошло на главной автодороге Нувара-Элия — Гампола.

    Все новости