Главный в России производитель детского питания сделает продукцию халяльной

Преемник «Danone Россия» переведет почти все молокозаводы на стандарт «халяль»

Крупнейший российский производитель молочной продукции и детского питания компания Health & Nutrition (H&N), которая до сентября 2023 года носила название «Danone Россия», проведет сертификацию почти всех своих молокозаводов на соответствие товаров стандартам «халяль». Об этом со ссылкой на источники сообщает RTVI.

Речь идет о стандартах пищевых продуктов, которые делают их разрешенными к употреблению мусульманами. В последнее время такой сертификат получил, в частности, самарский молочный комбинат «Самаралакто». Теперь он требует от своих поставщиков пройти аналогичную процедуру.

На фоне попыток ухода Danone из России контроль над производителем получили выходцы из Чечни. В 2024-м активы его были проданы компании, подконтрольной бывшему замглавы Минсельхоза Чечни Руслану Алисултанову. Он занял место председателя совета директоров H&N, а гендиректором холдинга был назначен экс-глава Минсельхоза Чечни Якуб Закриев, племянник руководителя региона Рамзана Кадырова.

Холдинг выпускает продукцию под брендами «Простоквашино», «Актибио», Actimuno, «Растишка», «Даниссимо» и многими другими. Ему принадлежат 12 молокозаводов, а помимо России, продукция H&N поставляется в 11 стран, в основном входящих в СНГ, а также в Монголию.

Как утверждает собеседник издания, требования получить сертификат «халяль» связана с расширением присутствия холдинга на Ближнем Востоке, например, в Объединенных Арабских Эмиратах. Для производителя, который хочет активно присутствовать на таких рынках выполнения таких требований остается неотъемлемой частью стратегии.