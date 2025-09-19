Коллапс возник в миграционном центре в Москве из-за одной детали в приложении

В миграционном центре Сахарово в Москве возник коллапс из-за одной детали в приложении. Выяснилось, что иностранцам сложно использовать алгоритм из-за интерфейса, оформленного полностью на русском языке. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
Приезжие посетители центра считают, что очереди с появлением приложения «Амина» только увеличились. По словам мигрантов, им приходится приезжать рано утром, чтобы избежать столпотворений.
Как пишет Baza, иностранцам сложно устанавливать приложение на телефоны. Мигранты говорят, что проблемы возникают и в процессе оформления, поскольку нет возможности сменить язык.
Приезжие подчеркнули, что проводят долгие часы, а иногда и дни в живой очереди для помощи волонтеров и сотрудников Сахарово. Выстаивать ради получения данных вынуждены также женщины и дети.
