Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 19 сентября 2025Россия

Коллапс возник в миграционном центре в Москве из-за одной детали в приложении

В центре для мигрантов в Москве возник коллапс из-за интерфейса на русском языке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

В миграционном центре Сахарово в Москве возник коллапс из-за одной детали в приложении. Выяснилось, что иностранцам сложно использовать алгоритм из-за интерфейса, оформленного полностью на русском языке. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Приезжие посетители центра считают, что очереди с появлением приложения «Амина» только увеличились. По словам мигрантов, им приходится приезжать рано утром, чтобы избежать столпотворений.

Как пишет Baza, иностранцам сложно устанавливать приложение на телефоны. Мигранты говорят, что проблемы возникают и в процессе оформления, поскольку нет возможности сменить язык.

Приезжие подчеркнули, что проводят долгие часы, а иногда и дни в живой очереди для помощи волонтеров и сотрудников Сахарово. Выстаивать ради получения данных вынуждены также женщины и дети.

Ранее стало известно, что во Владивостоке иностранцы устроили драку в очереди у миграционного центра.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали подробности переговоров с Россией в данный момент

    Появились подробности о доставленном в Россию из Китая бортом Путина больном мальчике

    Какао оказался удивительно полезен для пожилых людей

    Захарова высмеяла Польшу

    Коллапс возник в миграционном центре в Москве из-за одной детали в приложении

    Скабеева заметила смешную связанную с Россией деталь на карикатуре с Трампом

    Перешедшая в сборную Франции 18-летняя российская фигуристка снялась топлес

    В России отреагировали на милитаризацию датского острова вблизи Калининградской области

    Политолог объяснил слова Мерца о евреях преклонением перед Израилем

    Россиянка обратилась к Трампу с предложением по территории России и поплатилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости