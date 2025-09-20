WP: Пентагон запретил журналистам собирать любую информацию без разрешения

Пентагон запретил журналистам собирать информацию без разрешения командования. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на документ, разосланный изданиям.

Теперь журналисты должны будут давать обещание не собирать никакую информацию, которая не была специально разрешена к публикации, а у тех, кто не подчинится, будут отзывать аккредитацию.

«Министерство обороны по-прежнему стремится к прозрачности, чтобы обеспечить подотчетность и общественное доверие. Однако информация должна быть одобрена для публикации соответствующим уполномоченным лицом, прежде чем она будет обнародована, даже если она не является секретной», — говорится в документе.

Отмечается, что в последние месяцы глава ведомства Пит Хегсет и его сотрудники ужесточали ограничения для журналистов и ограничивали прямое общение военнослужащих с прессой, поскольку их сильно раздражали утечки информации.

В 17-страничном документе говорится, что СМИ, желающие вести репортажи из Пентагона, должны подписать соглашения, ограничивающие их передвижение по зданию и запрещающие получать или хранить несанкционированные материалы.

Ранее Пентагон начал принимать меры против десятков сотрудников из-за их высказываний о консервативном активисте Чарли Кирке. После расправы над Кирком ряд аккаунтов в соцсети X начал призывать подписчиков находить посты военных, которые критикуют или недостаточно почтительно относятся к активисту, а также высмеивают или «празднуют» произошедшее.