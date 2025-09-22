Интернет и СМИ
18:50, 22 сентября 2025

Назван основной источник новых хобби для россиян

Исследование ОК и НАФИ: Более половины россиян осваивают хобби в соцсетях
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Unsplash

Больше половины опрошенных россиян освоили новые хобби с помощью социальных сетей. Такой вывод был сделан в ходе исследования, проведенного социальной сетью «Одноклассники» и Аналитическим центром НАФИ. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Было изучено, как россияне проводят свободное время, какие виды хобби предпочитают и где ищут идеи и вдохновение для творчества. В опросе приняли участие более пяти тысяч жителей 16 городов-миллионников России. Выяснилось, что большинство опрошенных интересуются прикладными хобби — это направление занимает третье место по популярности после спорта и садово-дачных работ.

Отмечается, что большинство респондентов — самоучки: 56 процентов опрошенных обучались самостоятельно, используя социальные сети. Треть участников (30 процентов) освоили хобби благодаря наставникам. Старшее поколение (в возрасте 55 лет и более) характеризуется преимущественно семейной традицией.

Было выявлено, что более половины жителей крупных городов (54 процента) занимаются хобби, связанными с текстилем (шитье, вязание, вышивка). На втором месте по популярности — декоративно-прикладное искусство (украшения, предметы декора, роспись, картины по номерам) — 39 процентов. Деревообработка (18 процентов) и кастомизация вещей (10 процентов) — следующие по популярности среди хобби опрошенных. Среди женщин наиболее распространено текстильное рукоделие (76 процентов), а среди мужчин — столярное дело и резьба (42 процента).

Ранее сообщалось также, что в 2025 году в России вырос спрос на CD-диски, виниловые пластинки и аудиокассеты. CD-диски подорожали на 17 процентов год к году — до 643 рублей. Кассеты стали дороже на 19 процентов и сейчас стоят в среднем 580 рублей. А пластинки обойдутся в 1960 рублей.

