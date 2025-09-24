Подтверждена версия о суициде в консульстве Армении в Петербурге

СК подтвердил версию о суициде экс-чиновника Росимущества Авагяна в консульстве

В Генеральном консульстве Армении на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге работает следственно-оперативная группа в связи с обнаружением 43-летнего мужчины без признаков жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного следственного управления СК России по городу.

В ведомстве подтвердили его личность — это бывший сотрудник Росимущества Борис Авагян, который 23 сентября совершил побег из Кронштадтского суда. По предварительным данным, имеет место суицид.

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего, отметили в СК.

Бездыханного Авагяна (ранее его фамилию СМИ называли Авакян) нашли утром 24 сентября в уборной консульства Армении. На его шее была летальная рана, а рядом лежал нож.

Он обвинялся в уклонении от уплаты таможенных платежей в составе организованной группы в размере 4,2 миллиарда рублей.