Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:48, 24 сентября 2025Силовые структуры

Подтверждена версия о суициде в консульстве Армении в Петербурге

СК подтвердил версию о суициде экс-чиновника Росимущества Авагяна в консульстве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

В Генеральном консульстве Армении на Большом проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге работает следственно-оперативная группа в связи с обнаружением 43-летнего мужчины без признаков жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного следственного управления СК России по городу.

В ведомстве подтвердили его личность — это бывший сотрудник Росимущества Борис Авагян, который 23 сентября совершил побег из Кронштадтского суда. По предварительным данным, имеет место суицид.

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства произошедшего, отметили в СК.

Бездыханного Авагяна (ранее его фамилию СМИ называли Авакян) нашли утром 24 сентября в уборной консульства Армении. На его шее была летальная рана, а рядом лежал нож.

Он обвинялся в уклонении от уплаты таможенных платежей в составе организованной группы в размере 4,2 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена слишком высока». Залужный раскритиковал вторжение ВСУ в Курскую область и рассказал о своих врагах в украинском руководстве

    В российском городе обнаружили мягкое орудие расправы мужчины над женой

    ВСУ ударили по офису трубопроводного консорциума в центре российского города

    Индекс Мосбиржи резко упал

    В России силовики ворвались на мигрантское торжество, прервали его и попали на видео

    Во Франции предсказали судьбу поставленного Украине оружия

    В российском поселке медведь заглядывал в окна

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В России рассказали о машинах для защиты «Тосочки»

    Стоимость бензина в России достигла максимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости