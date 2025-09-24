Российские срочники обвинили сослуживцев в избиении и сняли последствия на видео

Солдаты из Тувы обвинили сослуживцев в Хабаровске в избиении и сняли последствия

Солдаты-срочники из Тувы обвинили сослуживцев из воинской части под Хабаровском в избиении и сняли последствия на видео. Снятые военнослужащими кадры публикует «108 канал» в Telegram.

На видео можно заметить, что у автора повреждена кисть — она вся в крови, и солдат попытался перевязать ее подручным материалом. Также в кадр попали перевернутые и сваленные в кучу прикроватные стулья, постельное белье с узором Армии России также сброшено на полу.

В подписи к видео сообщается, что нападению подверглись трое уроженцев российского региона — на них якобы напали сразу 10 сослуживцев.

Глава республики Тыва Владислав Ховалыг сообщил, что по факту жалобы срочников и их родителей он создал рабочую группу, в которую вошли местные депутаты и сотрудники правительства региона — их отправят на место происшествия. Кроме чиновников разбираться в ситуации будет боец специальной военной операции, Герой России Буян Куулар.