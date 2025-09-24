Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:57, 24 сентября 2025Россия

Российские срочники обвинили сослуживцев в избиении и сняли последствия на видео

Солдаты из Тувы обвинили сослуживцев в Хабаровске в избиении и сняли последствия
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Солдаты-срочники из Тувы обвинили сослуживцев из воинской части под Хабаровском в избиении и сняли последствия на видео. Снятые военнослужащими кадры публикует «108 канал» в Telegram.

На видео можно заметить, что у автора повреждена кисть — она вся в крови, и солдат попытался перевязать ее подручным материалом. Также в кадр попали перевернутые и сваленные в кучу прикроватные стулья, постельное белье с узором Армии России также сброшено на полу.

В подписи к видео сообщается, что нападению подверглись трое уроженцев российского региона — на них якобы напали сразу 10 сослуживцев.

Глава республики Тыва Владислав Ховалыг сообщил, что по факту жалобы срочников и их родителей он создал рабочую группу, в которую вошли местные депутаты и сотрудники правительства региона — их отправят на место происшествия. Кроме чиновников разбираться в ситуации будет боец специальной военной операции, Герой России Буян Куулар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил России провести мирные переговоры в Казахстане. Почему Киев выбрал именно Астану?

    В Белоруссии приняли британского военного атташе

    Экс-солистка группы «Тату» показала внешность дочери на фото в честь ее 21-летия

    Полиция остановила Эрдогана в Нью-Йорке

    Стала известна стоимость ремонта в квартире певицы МакSим

    В США признали правоту Путина

    В России предрекли ответ на атаку ВСУ на офис Каспийского трубопроводного консорциума

    В Венгрии ответили на призывы отказаться от нефти из России

    В России одобрили поправки в закон о воинских званиях

    Обстрел нового российского «Оберега» из иностранных винтовок попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости