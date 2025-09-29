Зеленский назвал Путина и Лукашенко «старыми дедами»

Зеленский назвал Путина и Лукашенко двумя старыми дедами, которые болтают

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко являются «старыми дедами». Так глав государств назвал украинский лидер Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Новости.Live».

«Я хочу, чтобы он (президент Белоруссии Александр Лукашенко — прим. «Ленты.ру») помнил, что его страна независима. Он в своем мире, но Путин иногда наведывается, и они болтают, два старых деда», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также раскритиковал Лукашенко за слова об урегулировании конфликта на Украине. Он высказал мнение, что белорусский президент изолировал себя.

Ранее Лукашенко сообщил, что узнал от Путина об «очень хорошем предложении» по Украине. По его словам, они были в том числе «услышаны» американским лидером Дональдом Трампом во время саммита на Аляске.