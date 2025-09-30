Россия
Оборудованный противодроновой защитой российский НПЗ сняли на видео

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Оборудованный противодроновой защитой российский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Русский инженер».

На кадрах видно промышленное оборудование, покрытое сетью металлических балок. Топливные резервуары накрыты сетью — такие же используют в зоне спецоперации, в частности, для защиты линий снабжения.

Автор канала отмечает, что принятые меры не позволят полностью защитить предприятие от ударов. Однако сети и заграждения позволят удалить точку взрыва от объекта, что снизит эффективность возможной атаки, утверждает он.

В последнее время украинские беспилотники стали чаще атаковать российские НПЗ. Одним из них стал нефтеперерабатывающий завод в Уфе. За неделю предприятие было дважды атаковано Вооруженными силами Украины.

