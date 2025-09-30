Россия
00:15, 30 сентября 2025

В России придумали способ защитить нефтезавод от дронов ВСУ

Самарский НПЗ укрыли от сеткой от украинских дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самаре укрыли противодронными сетками. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На появившихся с соцсетях кадрах видно, что на территории завода на всех объектах установлены мощные защитные конструкции. По утверждению военкоров, в украинском сегменте сети уже начались обсуждения, что Вооруженным силам республики (ВСУ) теперь сложнее атаковать объект инфраструктуры.

28 августа на Куйбышевском НПЗ в Самарской области после атаки ВСУ произошел пожар. Над объектом было видно пламя и густой черный дым.

