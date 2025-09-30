Россия
Жители Крыма начали сливать друг у друга бензин на фоне нехватки топлива

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Жесть Крым • Симферополь • Севастополь»

Жители Крыма начали сливать друг в друга бензин на фоне нехватки топлива. Один из таких случаев попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал «Жесть Крым • СимферопольСевастополь».

На кадрах неизвестный мужчина сливает горючее из чужого автомобиля. Ролик был снят в темного время суток в Ялте.

В последнее время в Крыму наблюдается нехватка бензина. Местные власти объяснили сложившуюся на полуострове ситуацию сокращением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах.

На фоне перебоев с поставками горючего глава Крыма Сергей Аксенов ввел лимит на отпуск бензина. Теперь в одни руки будут выдавать не более 30 литров топлива. Также он призвал жителей не покупать горючее впрок, чтобы не создавать дефицит.

