Глава Чечни Кадыров призвал отправить под трибунал генерала Шаманова

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал отправить под трибунал депутата Госдумы генерала Владимира Шаманова, выступившего против переименования расположенных в республике казачьих станиц. Слова политика приводит телерадиокомпания «Грозный» в Telegram.

25 сентября нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект о переименовании в Чечне городов Серноводское (в Серноводск), Шелковская (в Терек) и Наурской (в Нерве). Это возмутило Шаманова, который в апреле-июле 1996 года командовал группировкой войск Минобороны России в республике во время первой чеченской войны.

В ходе выступления на мероприятии в честь Дня учителя Кадыров заявил, что Чечне завидуют из-за ее первенства в различных сферах. «Сейчас, когда в Чеченской Республике начали менять названия Шелковской и Наурской, поднял голос гнусный подлец Шаманов, которого нужно отправить под трибунал за преступления, которые он совершал. Он был самым жестоким по отношению к чеченскому народу генералом, который выводил в поле и расстреливал мужское население», — заявил он.

Глава Чечни добавил, что ранее выступил против переименования Грозного в честь его отца и первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова. По его словам, власти региона меняют только те названия, которые не подходят местным городам.

Кроме того, Кадыров посвятил скандальной ситуации пост в Telegram. Он заявил, что Шаманов «должен встать на колени и попросить прощения у чеченского народа».

До этого Кадыров объяснил возмутившее Шаманова переименование населенных пунктов. Он подчеркнул, что название Невре в переводе с чеченского языка означает «север» и отражает географическое положение города. Наименование Терек, в свою очередь, связано с расположением на берегу одноименной реки, а Серноводск «соответствует правилам русского языка и гармонично вписывается в современную орфографию».