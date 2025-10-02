Россия
Кадыров призвал встать на колени генерала и депутата Госдумы

Кадыров призвал встать на колени депутата Госдумы Шаманова
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал встать на колени депутата Госдумы Владимира Шаманова. Пост появился в его Telegram-канале.

Ранее во время заседания Госдумы Шаманов возмутился инициативой о переименовании казачьих станиц в Чечне. Он заявил, что сначала оттуда «вышвырнули русскоязычное население», а теперь занялись стиранием названий.

Глава Чечни обратился к нему и заявил, что генерал издевался над мирным населением в республике, а также заявил, что тот прячется за депутатским мандатом и громкими словами.

«Ты должен встать на колени и попросить прощения у чеченского народа», — написал Кадыров, обвинив Шаманова в грабежах и разрушениях.

Генерал Шаманов в апреле — июле 1996 года командовал группировкой войск Минобороны России в республике во время первой чеченской войны. Под его командованием российским войскам удалось взять село Бамут.

Законопроект о переименовании трех населенных пунктов внесли в Госдуму в начале июня. Отмечалось, что три бывших населенных пункта преобразовали в города путем объединения с другими поселениями.

