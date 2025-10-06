Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:30, 6 октября 2025Из жизни

Гадюка укусила пьяного мужчину и не выжила

News Bar: В Хорватии гадюка укусила пьяного мужчину и умерла от алкоголя в крови
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Хорватии гадюка укусила пьяного мужчину, 42-летнего Штефа Радулича, и умерла из-за большого содержания алкоголя в его крови. Об этом сообщило издание News Bar.

По словам мужчины, он был слегка пьян после деловой встречи и пошел прогуляться. В какой-то момент он слишком близко подошел к гадюке. Змея сразу атаковала его.

«Я почувствовал резкую боль и сразу понял, что это была змея. Уже хотел бежать к врачу, но заметил, что с ней что-то не так — глаза наполовину закрыты, шатается, дважды ударилась головой о дерево», — сказал Радулич.

Врачи обнаружили в крови рептилии 5,1 г/кг алкоголя, что является смертельной дозой для змей. При этом яд гадюки не повлиял на здоровье мужчины. Предположительно, спиртное нейтрализовало действие токсина.

Ранее сообщалось, что в Москве на балкон квартиры пенсионерки проникла змея и напугала женщину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны атаковали Тюмень впервые с начала СВО. Город находится в 2000 километрах от границы с Украиной

    В Белом доме прокомментировали слова Трампа об увольнениях из-за шатдауна

    «Самая красивая спортсменка мира» устроила фотосессию в ультракоротком платье

    Премьер Грузии рассказал о намерении Зурабишвили штурмовать президентский дворец

    В МИД РФ рассказали об отношении Германии к России

    На украинских банкнотах предложили писать скопированную с долларов фразу

    У игравшей в одном сериале с Зеленским актрисы мобилизовали мужа

    На Украине напали на священника УПЦ с топором

    В США рассказали о новой уловке украинских военнослужащих

    Раскрыты детали о травме Акинфеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости