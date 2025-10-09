Экономика
22:43, 9 октября 2025

Трамп заявил о намерении усилить санкции против России

Президент США Трамп заявил, что может усилить санкции против России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Samuel Corum - Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что может усилить санкции против России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я могу, могу», — подчеркнул в разговоре с журналистами американский лидер в Белом доме в ходе встречи с главой Финляндии Александром Стуббом.

До этого Трамп отметил, что рассчитывает на скорые переговоры России и Украины.

3 октября Европейский союз (ЕС) продлил на год санкции против России за «гибридные действия».

Ранее страны G7, включая США, Великобританию и Германию, сообщили, что близки к согласованию плана по существенному усилению санкций против России из-за конфликта на Украине.

