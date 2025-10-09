Трамп заявил о намерении усилить санкции против России

Президент США Трамп заявил, что может усилить санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что может усилить санкции против России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я могу, могу», — подчеркнул в разговоре с журналистами американский лидер в Белом доме в ходе встречи с главой Финляндии Александром Стуббом.

До этого Трамп отметил, что рассчитывает на скорые переговоры России и Украины.

3 октября Европейский союз (ЕС) продлил на год санкции против России за «гибридные действия».

Ранее страны G7, включая США, Великобританию и Германию, сообщили, что близки к согласованию плана по существенному усилению санкций против России из-за конфликта на Украине.