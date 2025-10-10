85-летняя туристка отправилась в путешествие в Индию, потеряла сознание и не выжила

Пожилая туристка из США отправилась в путешествие по Индии и не выжила. Об этом сообщает местное издание India Today.

9 октября во время групповой поездки из Агры в Рантхамбор 85-летней американке Ноэль внезапно стало плохо. Женщина пожаловалась на сильную боль в груди и потеряла сознание на железнодорожной станции.

Туристку оперативно доставили в местную больницу, где врачи констатировали ее кончину. По предварительным данным, у нее мог случиться сердечный приступ. Тело женщины находится в морге, для установления точной причины трагедии проведут вскрытие.

В августе в Италии у гида случился сердечный приступ во время экскурсии из-за аномальной жары. Медикам не удалось ее реанимировать.