Названа главная цель Киева в России для удара «Томагавками»

Кин: Украина применит Tomahawk для удара по производственному центру Алабуга

Украина может применить крылатые ракеты Tomahawk для удара по производственному центру «Алабуга». Об этом заявил бывший заместитель начальника штаба армии США генерал-майор Джек Кин в интервью Fox News.

«Их целью номер один станет производственный центр "Алабуга"», — сказал он.

По словам эксперта, в настоящий момент площадка под Елабугой, где производятся российские дроны-камикадзе семейства «Герань», находится вне пределов досягаемости доступных Украине средств поражения, однако в случае начала поставок Tomahawk она может стать приоритетной целью для Киева.

Ранее стало известно, что США могут передать Вооруженным силам Украины от 20 до 50 дальнобойных ракет Tomahawk. При этом газета Financial Times отметила, что передача такого количества ракет вряд ли сможет повлиять на ход конфликта.