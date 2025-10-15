Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:51, 15 октября 2025Мир

Названа главная цель Киева в России для удара «Томагавками»

Кин: Украина применит Tomahawk для удара по производственному центру Алабуга
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Matthew Daniels / U.S. Navy / Getty Images

Украина может применить крылатые ракеты Tomahawk для удара по производственному центру «Алабуга». Об этом заявил бывший заместитель начальника штаба армии США генерал-майор Джек Кин в интервью Fox News.

«Их целью номер один станет производственный центр "Алабуга"», — сказал он.

По словам эксперта, в настоящий момент площадка под Елабугой, где производятся российские дроны-камикадзе семейства «Герань», находится вне пределов досягаемости доступных Украине средств поражения, однако в случае начала поставок Tomahawk она может стать приоритетной целью для Киева.

Ранее стало известно, что США могут передать Вооруженным силам Украины от 20 до 50 дальнобойных ракет Tomahawk. При этом газета Financial Times отметила, что передача такого количества ракет вряд ли сможет повлиять на ход конфликта.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск в зоне СВО

    Суд определился с помилованным президентом России политиком

    Глава МИД Польши назвал причину для передачи ракет Tomahawk Украине

    Россияне стали чаще врать в резюме

    Назван самый популярный в России люксовый автомобиль

    Захарова уличила Макрона в нацеленности на эскалацию с Россией

    В России отреагировали на слова главы МИД Польши о готовности Украины воевать три года

    Банк России оценил ситуацию на авторынке

    В России допустили снижение ставки по семейной ипотеке

    В России объяснили требование Пентагона увеличить закупку у США оружия для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости