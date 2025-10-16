Стало известно о смерти сына российского губернатора на СВО

Участник СВО сообщил о смерти сына губернатора ЕАО на передовой

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине Александр Борматов с позывным Искандер сообщил о смерти сына губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Марии Костюк на передовой, пишет «Сиб.фм».

Как стало известно порталу, 26-летний старший лейтенант Андрей Ковтун ушел на фронт с началом СВО. Его не стало при выполнении боевой задачи. Ковтун прикрыл своей боевой машиной пехоты (БМП) группу российских саперов, подставив себя под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«До последнего руководил операцией и спас ценой своей жизнь сослуживцев», — отметил Борматов.

По его словам, при выполнении боевой задачи Ковтун успел уничтожить три единицы техники и десятки солдат ВСУ. За этот подвиг ему присвоили звание Героя России.

Ранее сообщалось, что сына Сайгида Билалова — советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — Руслана, комиссовали из зоны специальной военной операции (СВО) спустя 2,5 года службы из-за потери глаза. Врачам не удалось полностью восстановить зрение.