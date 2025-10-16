Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 16 октября 2025Россия

Стало известно о смерти сына российского губернатора на СВО

Участник СВО сообщил о смерти сына губернатора ЕАО на передовой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине Александр Борматов с позывным Искандер сообщил о смерти сына губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Марии Костюк на передовой, пишет «Сиб.фм».

Как стало известно порталу, 26-летний старший лейтенант Андрей Ковтун ушел на фронт с началом СВО. Его не стало при выполнении боевой задачи. Ковтун прикрыл своей боевой машиной пехоты (БМП) группу российских саперов, подставив себя под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«До последнего руководил операцией и спас ценой своей жизнь сослуживцев», — отметил Борматов.

По его словам, при выполнении боевой задачи Ковтун успел уничтожить три единицы техники и десятки солдат ВСУ. За этот подвиг ему присвоили звание Героя России.

Ранее сообщалось, что сына Сайгида Билалова — советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева — Руслана, комиссовали из зоны специальной военной операции (СВО) спустя 2,5 года службы из-за потери глаза. Врачам не удалось полностью восстановить зрение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла по Украине удар возмездия «Кинжалами»

    В МВД России отреагировали на заявление губернатора насчет пансионата «Серебряная долина»

    В Госдуме ответили на слова Трампа о новом наступлении ВСУ

    Звезда «Женского стендапа» рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

    Участие США в возможном применении Tomahawk украинской армией объяснили

    Стало известно о смерти сына российского губернатора на СВО

    Россиянка отдохнула в двух городах Китая и раскрыла траты на поездку

    В российском городе водитель иномарки сбил женщину, сбежал в кусты и попал на видео

    Россиянам назвали способ избавиться от переплат за продукты

    В ФИФА высказались о возможности провести матч между сборными США и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости