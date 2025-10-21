Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:36, 21 октября 2025Россия

Госдума отклонила проект о бесплатном обучении в вузах участников СВО и членов их семей

Дума отклонила проект о бесплатном обучении в вузах бойцов СВО и членов их семей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Госдума во время пленарного заседания отклонила законопроект о бесплатном обучении в вузах участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в 2024 году лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, главой комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым и другими депутатами.

Проект предлагал предоставить вузам право не взимать оплату за обучение с участников спецоперации, их детей, а также супругов.

15 октября Госдума в первом чтении одобрила законопроект о льготах для совершеннолетних детей участников СВО. Речь идет о льготах и компенсациях, которые будут доступны достигшим 18-летия детям российских бойцов в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж, техникум или вуз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Телеведущая, байкер и масон-националист. Премьером Японии впервые стала женщина. Почему ее приход называют проблемой для России?

    Раскрыты новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году

    Найденная в горах Башкирии россиянка получила обморожение конечностей

    Россиянам напомнили о мошенничестве с почтовыми ящиками

    Женщина отдала кота матери на время отпуска и забрала его тяжелее на два килограмма

    В Крыму и еще в трех российских регионах объявили ракетную опасность

    Россиянин поплатился за перевод ВСУ цифровой валюты

    Варламова внесли в реестр террористов

    В Сербии и Италии отметили активное развитие Москвы

    Россияне неожиданно пристрастились к арафаткам из 2010-х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости