Госдума отклонила проект о бесплатном обучении в вузах участников СВО и членов их семей

Госдума во время пленарного заседания отклонила законопроект о бесплатном обучении в вузах участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента в 2024 году лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, главой комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым и другими депутатами.

Проект предлагал предоставить вузам право не взимать оплату за обучение с участников спецоперации, их детей, а также супругов.

15 октября Госдума в первом чтении одобрила законопроект о льготах для совершеннолетних детей участников СВО. Речь идет о льготах и компенсациях, которые будут доступны достигшим 18-летия детям российских бойцов в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж, техникум или вуз.