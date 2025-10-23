Российские военные провели ожесточенные бои под Херсоном

Минобороны: ВС России установили контроль над объектами на острове Карантинный

Вооруженные силы (ВС) России провели успешную операцию по форсированию реки Днепр и захвату плацдарма на острове Карантинный в районе города Херсон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что подразделения разведчиков и десантников ведут ожесточенные бои под Херсоном.

«Внезапные и решительные действия позволили установить контроль над некоторыми крупными объектами на острове Карантинный (Корабел) в районе города Херсон», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские штурмовики неделю прожили в окопе в 30 метрах от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выдержали бой.