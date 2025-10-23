Россия
01:23, 23 октября 2025Россия

Российские бойцы форсировали Днепр и закрепились у Херсона

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Военные разведчики и десантники из группировки войск «Днепр» успешно провели операцию по переправе через реку Днепр и захвату плацдарма на острове Карантинный в районе города Херсон. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

«Внезапные и решительные действия десанта группировки войск "Днепр" позволили установить контроль над некоторыми крупными объектами на острове Карантинный (Корабел) в районе города Херсон», — говорится в сообщении.

Военные отметили, что во время операции по зачистке были ликвидированы все ранее выявленные огневые позиции и зоны сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове Карантинный.

«Все атаки были отбиты, противник понес значительные потери и отступил», — добавили в министерстве.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВС России может окружить все силы ВСУ в Донбассе, создав большой котел. Речь может идти о десятках тысяч человек, которые попадут в окружение.

