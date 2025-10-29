Бывший СССР
На Украине оценили ситуацию в окруженном Купянске

Глава МВД Украины Клименко заявил о стабилизации ситуации в окруженном Купянске
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Глава министерства внутренних дел (МВД) Украины Игорь Клименко заявил о стабилизации ситуации в окруженном российскими войсками Купянске Харьковской области. Его слова приводит издание «Общественное».

«Ситуация в Купянске стабилизирована. Я надеюсь, что Силы обороны смогут сделать все, чтобы город не был захвачен», — заявил украинский чиновник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) заблокированы в Купянске, а также в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Он отметил, что руководству Украины необходимо принять решение по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении.

До этого военный эксперт Алексей Живов сообщал, что армия России планирует установить контроль над Купянском и Красноармейском без их тотального разрушения.

