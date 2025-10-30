Украина попыталась атаковать Крым и еще четыре российских региона

Минобороны РФ: Система ПВО сбила 30 БПЛА ВСУ, из которых четыре — над Крымом

Украина попыталась атаковать Крым и еще четыре российских региона — Брянскую, Белгородскую, Курскую и Калужскую области. Об этом стало известно из публикации Министерство обороны в Telegram.

Как рассказали в Минобороны, всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались запустить по российским регионам 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но все они были уничтожены системой противовоздушной обороны.

Больше всего БПЛА — 11 единиц — было сбито над Брянской областью. Еще 10 дронов сбили над Белгородской областью. Над Крымом ПВО уничтожила четыре беспилотника, три — над Курской областью, и по одному — над Калужской областью и акваторией Черного моря.

О разрушениях или пострадавших на земле не сообщается.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об уничтожении шести беспилотников, направлявшихся на столицу. На местах падения обломков вражеских дронов работают специалисты экстренных служб.