13:50, 31 октября 2025Силовые структуры

В полиции потеряли материалы дела о вымогательстве миллиона долларов у Смолова в Москве

В МВД Москвы потерлись материалы дела о вымогательстве у Федора Смолова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на спорте»

В отделе УВД по Западному административному округу Москвы потерялись материалы проверки по делу о вымогательстве миллиона долларов у экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Представитель футболиста подал жалобу в прокуратуру из-за бездействия правоохранителей. Материалы дела предстоит найти или восстанавливать.

Смолов подал заявление о вымогательстве в июле. Сообщалось, что у него требовали деньги за непубликацию видео конфликта, который у спортсмена произошел с двумя мужчинами в «Кофемании» в центре Москвы, а также за урегулирование вопроса с правоохранителями. В октябре стало известно, что деньги у футболиста вымогал бывший тесть футболиста Александра Кокорина.

