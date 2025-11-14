Россия
Медведев в одном посте использовал одиннадцать разных оскорблений для Зеленского

Зампред СБ Медведев назвал Зеленского мразью, уродом, плесенью и зеленой гнидой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в одном тексте использовал одиннадцать разных оскорблений для Владимира Зеленского. Пост о нем политик опубликовал в Telegram.

Оскорбления Зеленского начались с заголовка поста, где Медведев назвал Зеленского бандеровской сволочью, а также с первых слов текста, где тот был поименован зеленой гнидой. Далее в посте Зеленский называется коррумпированной плесенью, генитальным музыкантом, неблагодарной тлей, наркотической мразью, уродом, гадящим сучонком и обдолбанным паяцем.

В предпоследнем абзаце поста, где говорится о причастном к ухудшению положения Зеленского Вашингтоне, Медведев перешел на английский и назвал героя поста son of a bitch, а также сравнил Зеленского с гнойным фурункулом. Одно оскорбление было адресовано и европейским лидерам — они названы сервильными ублюдками.

В одном из прошлых постов Медведева в Telegram Зеленский упоминается как недоделанный фюрер, потрепанная киевская шавка, оборзевший наркоклоун и утративший легитимность упырь.

