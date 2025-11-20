Путешествия
21:11, 20 ноября 2025Путешествия

Раскрыта судьба застрявшего в Турции круизного лайнера с сотнями россиян

«РГ»: Круизный лайнер, который не пустили в порт Стамбула, отправился в Сочи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Заман Рамазанов / РИА Новости

Круизный лайнер Astoria Grande, которому портовые власти отказали в заходе в морской порт Стамбула, отправился в Сочи, сообщили «Российской газете» («РГ») в пресс-службе судоходной компании.

По словам пассажирам, он стоял на якоре. «У нас нет никаких проблем. Здесь тепло и вкусно кормят», — рассказала изданию одна из пассажирок.

Она пояснила, что помимо возврата средств за экскурсии в Стамбуле, им предоставили компенсацию в размере 50 евро на бортовую карту, а также скидку на следующий круиз.

Лайнер должен был прибыть в Галатапорт Стамбула в ночь на 19 ноября и начать высадку пассажиров в 10 утра. Однако, по предварительным данным, судно с 600 пассажирами не пустили в порт в качестве ответной меры после недопущения турецкого парома Seabridge в Сочи после трех суток ожидания.

