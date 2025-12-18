Стало известно о переводе нескольких тысяч студентов из московского вуза

Несколько тысяч студентов Московского городского педагогического университета (МГПУ) решили перевести в другие вузы. Как стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости», в университете теперь будут готовить только педагогов.

Как выяснило издание, с 2026 года в вузе уберут все направления, которые не связаны с педагогикой. Доучиться студентам не позволили — их намерены перевести в другие учебные заведения столицы.

Так, студентов направления «Реклама и связи с общественностью», «Дизайн» среды и «Социология» отправят в Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Исключение по переводу сделали лишь для четверокурсников, они успеют доучиться по своим направлениям.

В самом МГПУ разъяснили, что цель урезания профилей обучения — «сконцентрировать все ресурсы на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ».

