08:49, 18 декабря 2025Россия

Стало известно о переводе нескольких тысяч студентов из московского вуза

Несколько тысяч студентов МГПУ решили перевести в другие вузы
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Несколько тысяч студентов Московского городского педагогического университета (МГПУ) решили перевести в другие вузы. Как стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости», в университете теперь будут готовить только педагогов.

Как выяснило издание, с 2026 года в вузе уберут все направления, которые не связаны с педагогикой. Доучиться студентам не позволили — их намерены перевести в другие учебные заведения столицы.

Так, студентов направления «Реклама и связи с общественностью», «Дизайн» среды и «Социология» отправят в Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Исключение по переводу сделали лишь для четверокурсников, они успеют доучиться по своим направлениям.

В самом МГПУ разъяснили, что цель урезания профилей обучения — «сконцентрировать все ресурсы на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ».

До этого ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал, что студенты вуза могут стать офицерами за 2,5 года.

