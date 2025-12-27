Реклама

04:34, 27 декабря 2025

SHAMAN и Мизулина разругались на съемках известного шоу

SHAMAN и Мизулина поссорились за кулисами на съемках финала КВН
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Екатерина Мизулина и Shaman

Екатерина Мизулина и Shaman. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и его супруга, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, поссорились за кулисами во время съемок финала Высшей лиги КВН. Об этом пишет Starhit.

Как сообщает издание, Мизулиной не понравилась чрезмерная жестикуляция мужа во время эфира. Затем она устроила ему разбор полетов.

Однако конфликт был непродолжительным, и супруги быстро помирились. Пара входит в состав жюри Высшей лиги КВН.

Ранее Ярослав Дронов в интервью рассказал, что не собирается переводить свои хиты на другие языки.

