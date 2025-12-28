Реклама

15:34, 28 декабря 2025

Названы пять самых вредных для сердца категорий продуктов

Кардиолог Тарасова назвала алкоголь и колбасы вредными для сердца продуктами
Наталья Обрядина

Фото: L.O.N Dslr Camera / Shutterstock / Fotodom

Врач-кардиолог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Ирина Тарасова назвала пять категорий продуктов, которые вредят здоровью сердца и сосудов сильнее всего. Их врач перечислила в разговоре «Лентой.ру».

Одним из самых вредных продуктов для сердечно-сосудистой системы Тарасова назвала алкоголь. Она подчеркнула: даже небольшие на первый взгляд порции, если их употреблять регулярно, могут повышать давление, провоцировать аритмию и кардиомиопатию.

По словам кардиолога, для сердца также вредно переработанное мясо. «Сосиски, колбасы, бекон содержат много соли, насыщенных жиров и консервантов. У любителей этих продуктов мясной гастрономии повышен риск развития ишемической болезни сердца», — рассказала она.

Также Тарасова предостерегла от злоупотребления солью, так как она удерживает жидкость в организме, повышает давление и перегружает сердце. Постепенно это приводит к гипертонии, а значит, и к повышенному риску развития инфаркта и инсульта, объяснила врач.

К другим повышающим риск сердечно-сосудистых катастроф продуктам она отнесла сахар и трансжиры, в том числе маргарин, часто встречающийся в промышленной выпечке, конфетах, чипсах и фастфуде.

Ранее кардиолог Игнат Рудченко рассказал, как правильно измерять артериальное давление. Перед процедурой он порекомендовал отдохнуть на протяжении как минимум пяти минут.

