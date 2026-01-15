Реклама

Экономика
15:07, 15 января 2026

Поставки российского продовольствия за рубеж заметно просели

ФТС: Экспорт продукции российского АПК сократился на 8 % в январе-ноябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам первых одиннадцати месяцев 2025 года экспорт продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) сократился на 8 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном снижении поставок отечественного продовольствия за рубеж сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Речь идет об отгрузках продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за исключением текстильного, уточнили в ведомстве. За отчетный период доходы от продажи этих видов продукции снизились до 35,9 миллиарда долларов. Для сравнения, в январе-ноябре 2024-го показатель составлял 39,1 миллиарда. Таким образом, в годовом выражении показатель просел на 3,2 миллиарда долларов, следует из данных таможни.

Импорт продовольствия за этот период продемонстрировал противоположную динамику. За одиннадцать месяцев 2025 года его объемы в денежном выражении достигли 38,9 миллиарда долларов, хотя годом ранее находились на уровне в 34,1 миллиарда. Прирост составил 14 процентов, резюмировали в ФТС.

На подобную динамику повлияло в том числе снижение мирового спроса на ключевую российскую агрокультуру. Так, во второй половине 2025 года от отечественной пшеницы отказались в общей сложности 20 стран. Если в июле-декабре 2024-го число импортеров составляло 69, то за тот же период 2025 года количество государств-покупателей сократилось до 49. В целом экспорт российского зерна за это время упал на 17,6 процента.

