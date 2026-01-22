Реклама

Экономика
12:53, 22 января 2026Экономика

В Москве задымилась крыша дома от «Донстроя»

На крыше московского ЖК «Остров» от «Донстроя» взорвался газовый баллон
Елизавета Городищева
Кадр: Telegram-канал «Домострой»

На крыше одного из столичных домов строящегося жилого комплекса (ЖК) «Остров» от застройщика «Донстрой» задымление, сообщает Telegram-канал «Домострой».

ЖК расположен недалеко от станции метро Терехово. На опубликованных в сети кадрах видно, что с крыши дома по адресу Нижние Мневники, дом 16, корпус 2, тянется столб черного дыма. Предварительно, у рабочих взорвался пропановый баллон.

По предварительным данным, никто не пострадал. В управляющей компании (УК) заверили, что возгорание уже потушено, инженерные системы работают штатно.

Ранее в Подмосковье в жилом комплексе (ЖК) «Эко Видное» от застройщика MR Group лифт матерью и пятилетней дочерью рухнул и пролетел четыре этажа. Пострадавшие отделались ушибами.

