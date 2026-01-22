В Москве задымилась крыша дома от «Донстроя»

На крыше московского ЖК «Остров» от «Донстроя» взорвался газовый баллон

На крыше одного из столичных домов строящегося жилого комплекса (ЖК) «Остров» от застройщика «Донстрой» задымление, сообщает Telegram-канал «Домострой».

ЖК расположен недалеко от станции метро Терехово. На опубликованных в сети кадрах видно, что с крыши дома по адресу Нижние Мневники, дом 16, корпус 2, тянется столб черного дыма. Предварительно, у рабочих взорвался пропановый баллон.

По предварительным данным, никто не пострадал. В управляющей компании (УК) заверили, что возгорание уже потушено, инженерные системы работают штатно.

Ранее в Подмосковье в жилом комплексе (ЖК) «Эко Видное» от застройщика MR Group лифт матерью и пятилетней дочерью рухнул и пролетел четыре этажа. Пострадавшие отделались ушибами.