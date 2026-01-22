Реклама

12:17, 22 января 2026Россия

Взрыв на крыше элитного ЖК в Москве сняли на видео

Mash: На крыше строящегося корпуса ЖК «Остров» в Москве произошел взрыв
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Москве на крыше одного из корпусов элитного жилищного комплекса «Остров» в Москве произошел взрыв. Видео с моментом происшествия опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно плотный дым над крышей здания. А через несколько секунд съемки происходит мощная вспышка.

По информации издания, инцидент произошел из-за разгерметизации пропанового баллона во время монтажных работ. Сам корпус находится в процессе строительства. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее взрыв газа уничтожил жилой дом в селе Драгунское Белгородской области. В результате пострадала 20-летняя местная жительница, которую госпитализировали с ожогами. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, что дом буквально разорвало на части.

