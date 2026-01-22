Взрыв на крыше элитного ЖК в Москве сняли на видео

Mash: На крыше строящегося корпуса ЖК «Остров» в Москве произошел взрыв

В Москве на крыше одного из корпусов элитного жилищного комплекса «Остров» в Москве произошел взрыв. Видео с моментом происшествия опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно плотный дым над крышей здания. А через несколько секунд съемки происходит мощная вспышка.

По информации издания, инцидент произошел из-за разгерметизации пропанового баллона во время монтажных работ. Сам корпус находится в процессе строительства. Предварительно, никто не пострадал.

