Экономика
12:45, 23 января 2026Экономика

Элитный ЖК в Москве начал разваливаться спустя год после сдачи

Элитный ЖК MR Group в Москве начал разваливаться спустя год после сдачи
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Элитный жилой комплекс (ЖК) MOD застройщика MR Group начал разваливаться спустя менее чем через год после сдачи. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

ЖК располагается в московском районе Марьина Роща. Квадратный метр в комплексе стоит минимум 500 тысяч рублей. Теперь жильцы жалуются на шатающиеся стены, трещины, зазоры в оконных рамах, ржавые двери и плесень в квартирах. Проблемы есть и с паркингом, место в котором стоит около шести миллионов рублей — водителям не хватает пространства, чтобы выйти из машины после парковки.

Собственники отметили, что их вынудили подписать акты приемки задним числом. Они предполагают, что это связано с мораторием на штрафы для застройщиков, который действовал до 1 января — таким образом девелоперу не придется выплачивать неустойки и компенсации за недочеты.

Ранее юрист Иван Соловьев предупредил покупателей о скрытых недостатках квартиры, которые невозможно обнаружить при визуальном осмотре. В том числе это могут быть строительный и проектировочный брак, неисправности, а также правовые обременения и компрометирующие сведения.

