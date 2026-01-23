Элитный ЖК в Москве начал разваливаться спустя год после сдачи

Элитный жилой комплекс (ЖК) MOD застройщика MR Group начал разваливаться спустя менее чем через год после сдачи. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».
ЖК располагается в московском районе Марьина Роща. Квадратный метр в комплексе стоит минимум 500 тысяч рублей. Теперь жильцы жалуются на шатающиеся стены, трещины, зазоры в оконных рамах, ржавые двери и плесень в квартирах. Проблемы есть и с паркингом, место в котором стоит около шести миллионов рублей — водителям не хватает пространства, чтобы выйти из машины после парковки.
Собственники отметили, что их вынудили подписать акты приемки задним числом. Они предполагают, что это связано с мораторием на штрафы для застройщиков, который действовал до 1 января — таким образом девелоперу не придется выплачивать неустойки и компенсации за недочеты.
Ранее юрист Иван Соловьев предупредил покупателей о скрытых недостатках квартиры, которые невозможно обнаружить при визуальном осмотре. В том числе это могут быть строительный и проектировочный брак, неисправности, а также правовые обременения и компрометирующие сведения.